«Никому нельзя верить!» Анфиса Резцова — о решении FIS отстранить российских лыжников

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала решение Международной лыжной федерации (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/2023.
«Надежда никогда не умирает. Бах говорил, что нужно вернуть российскую команду: при этом не дал никому слова на конгрессе, чтобы никто не выступил в поддержку российских спортсменов. Поэтому уже никому нельзя верить. Никому!
Тот же Клебо говорил, что россиян надо вернуть. Но и его никто не услышал. Либо он тоже говорил без души и не по-честному. Конечно, обидно и жалко. Надеемся, что в дальнейшем всё разрешится.
На сегодняшний день нас не допустили, но правда восторжествует. Российские спортсмены заслуженно должны выступать на международной арене! Они никому ничем не навредили, а в политику никогда не лезли. Так наказывать их — это не по-людски», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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