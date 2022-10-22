Вылегжанин — о заявлении FIS: без россиян лыжные гонки потеряют популярность и красоту

Чемпион мира по лыжным гонкам, трёхкратный призёр ОИ Максим Вылегжанин отреагировал на решение Международной лыжной федерации (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/2023.
«Хотелось, чтобы нас допустили. Была надежда. Очень жаль, что не разрешили. Без россиян лыжные гонки потеряют популярность и красоту. Я считаю несправедливым это решение», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, после начала спецоперации на Украине организаторы этапов Кубка мира – 2021/2022 в Норвегии добились того, чтобы российских лыжников отстранили в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). При этом изначально FIS планировала дать россиянам возможность завершить сезон в нейтральном статусе.
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