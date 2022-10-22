«Полная несправедливость». Дементьев об отстранении российских лыжников на сезон-2022/2023

Олимпийский чемпион 2006 года в дуатлоне Евгений Дементьев прокомментировал отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/2023.

«Скорее, никаких надежд не было в связи со всей этой ситуацией и обстановкой. На весенних этапах Кубка мира решение задержалось, но было принято не в нашу пользу.



Насколько долго будет продолжаться бан? Хотелось бы, чтобы вообще поскорее всё это закончилось в нашу пользу. Не только отстранение, но и вообще всё, что сейчас происходит. Полная несправедливость по отношению к спортсменам и не только», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После начала спецоперации на Украине организаторы этапов Кубка мира – 2021/2022 в Норвегии добились того, чтобы российских лыжников отстранили в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).