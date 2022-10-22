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Тихонов: в FIS в основном скандинавы — с некоторых пор называю их отмороженными

Тихонов: в FIS в основном скандинавы — с некоторых пор называю их отмороженными
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Международной лыжной федерации (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях в следующем сезоне.

«В FIS в основном скандинавы, так что решение было ожидаемым. С некоторых пор называю их отмороженными. Они перепугались и ушли от конкуренции», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, после начала спецоперации на Украине организаторы этапов Кубка мира – 2021/2022 в Норвегии добились того, чтобы российских лыжников отстранили в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). При этом изначально организация планировала разрешить россиянам возможность завершить сезон в нейтральном статусе.

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