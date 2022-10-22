Президент Норвежской лыжной ассоциации высказался об отстранении спортсменов из России

Туве Мо Дирхауг, президент Норвежской лыжной ассоциации, высказалась об отстранении спортсменов из России от международных стартов на сезон-2022/2023.
«Я не слишком удивлена, но очень хорошо, что это то же самое решение, что и было раньше», — приводит слова Дирхауг VG.
Международная лыжная федерация (FIS) решила продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/2023. Отметим, что перед новым сезоном вновь зашла речь о допуске российских лыжников без символики страны. Однако ряд скандинавских стран, среди которых Норвегия, Финляндия и Швеция, заявили, что объявят Кубку мира бойкот в случае допуска россиян.
После начала спецоперации на Украине организаторы этапов Кубка мира – 2021/2022 в Норвегии добились того, чтобы российских лыжников отстранили в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
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