FIS опубликовала заявление по поводу отстранения российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) официально сообщила о том, что отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях продлено на сезон-2022/2023.
«Совет FIS принял решение, с должным вниманием к честности соревнований FIS и безопасности всех участников, а также в соответствии с рекомендациями МОК, продолжить свою политику по недопуску российских и белорусских команд и спортсменов к участию во всех соревнованиях FIS», — говорится в заявлении организации.
После начала спецоперации на Украине организаторы этапов Кубка мира – 2021/2022 в Норвегии добились того, чтобы российских лыжников отстранили в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). При этом изначально FIS планировала дать россиянам возможность завершить сезон в нейтральном статусе.
Перед новым сезоном вновь зашла речь о допуске российских лыжников без символики страны. Однако ряд скандинавских стран, среди которых Норвегия, Финляндия и Швеция, заявили, что объявят Кубку мира бойкот в случае допуска россиян.
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