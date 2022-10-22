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Юрий Бородавко высказался о решении отстранить российских лыжников от соревнований

Юрий Бородавко высказался о решении отстранить российских лыжников от соревнований
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение Международной лыжной федерации (FIS) продлить отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на следующий сезон.

«Мы надеялись на порядочность людей. Но у нас не было иллюзий, поэтому мы были ко всему подготовлены. У сборной есть календарь соревнований, определили места проведения сборов практически на весь год», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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