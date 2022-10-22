Норвежский спортивный комментатор назвал ожидаемым отстранение российских лыжников

Норвежский спортивный комментатор Ян Петтер Салтведт заявил, что новость о продлении отстранения от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/2023 российских и белорусских лыжников не стала для него неожиданностью.

Накануне президент Международной лыжной федерации (FIS) Йохан Элиаш заявил, что его организация будет следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Не так давно МОК заявил о том, что снимать отстранение преждевременно.



«Это было необходимое и ожидаемое решение. Элиаш почти прямо сказал, что так оно и вышло. Очевидно, он принял решение от имени совета директоров», — приводит слова Салтведта NRK.

Российских лыжников отстранили в конце прошлого сезона, не дав завершить участие в Кубке мира. Перед началом нового сезона обсуждалась возможность допуска россиян в нейтральном статусе, но скандинавские страны заявили, что в этом случае будут бойкотировать соревнования.