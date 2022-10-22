«После пламенной речи Баха надежд не было». Вяльбе — об отстранении российских лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов.

«Месяц назад я была на заседании технических комитетов FIS, разговаривала с представителями других стран – не все были за то, чтобы продлить наше отстранение. Но после пламенной речи Томаса Баха в Сеуле стало понятно, что никаких надежд нет, никто против вышестоящей организации не пойдёт. Ничего больше говорить на эту тему не хочу», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Российских лыжников отстранили в конце прошлого сезона, не дав завершить участие в Кубке мира. Перед началом нового сезона обсуждалась возможность допуска россиян в нейтральном статусе, но скандинавские страны заявили, что в этом случае будут бойкотировать соревнования.