«После пламенной речи Баха надежд не было». Вяльбе — об отстранении российских лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов.
«Месяц назад я была на заседании технических комитетов FIS, разговаривала с представителями других стран – не все были за то, чтобы продлить наше отстранение. Но после пламенной речи Томаса Баха в Сеуле стало понятно, что никаких надежд нет, никто против вышестоящей организации не пойдёт. Ничего больше говорить на эту тему не хочу», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Российских лыжников отстранили в конце прошлого сезона, не дав завершить участие в Кубке мира. Перед началом нового сезона обсуждалась возможность допуска россиян в нейтральном статусе, но скандинавские страны заявили, что в этом случае будут бойкотировать соревнования.
- 22 октября 2022
-
21:29
-
21:16
-
21:08
-
21:04
-
20:47
-
20:47
-
20:30
-
20:26
-
20:15
-
20:11
-
20:06
-
19:59
-
19:43
-
14:35
-
13:35
-
13:18
-
13:03
-
12:35
-
11:42
-
11:23
-
11:12
-
10:46
-
09:34
-
01:01
-
00:22
- 21 октября 2022
-
23:21
-
19:54
-
15:35
-
09:27
-
09:16
-
09:08
- 20 октября 2022
-
18:23
-
17:57
-
10:22
- 19 октября 2022
-
18:54