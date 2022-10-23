«Уставший, но счастливый мальчик». Йоханнес Клебо показал, как отпраздновал день рождения

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях праздничные фото. Вчера, 22 октября Клебо исполнилось 26 лет. На фото только проснувшийся Клебо позирует с тортом из кураги и шарами.

«Уставший, но счастливый мальчик, который получил сладкий торт и несколько воздушных шариков, и проснулся к 26, это всё ещё считается. Спасибо за все приятные сообщения, которые я получил», — подписал снимки Клебо.

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 (третью в карьере). Помимо олимпийских наград, в активе Клебо шесть золотых медалей чемпионатов мира.