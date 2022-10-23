«Уставший, но счастливый мальчик». Йоханнес Клебо показал, как отпраздновал день рождения

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях праздничные фото. Вчера, 22 октября Клебо исполнилось 26 лет. На фото только проснувшийся Клебо позирует с тортом из кураги и шарами.
«Уставший, но счастливый мальчик, который получил сладкий торт и несколько воздушных шариков, и проснулся к 26, это всё ещё считается. Спасибо за все приятные сообщения, которые я получил», — подписал снимки Клебо.
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 (третью в карьере). Помимо олимпийских наград, в активе Клебо шесть золотых медалей чемпионатов мира.
- 23 октября 2022
-
09:24
- 22 октября 2022
-
21:29
-
21:16
-
21:08
-
21:04
-
20:47
-
20:47
-
20:30
-
20:26
-
20:15
-
20:11
-
20:06
-
19:59
-
19:43
-
14:35
-
13:35
-
13:18
-
13:03
-
12:35
-
11:42
-
11:23
-
11:12
-
10:46
-
09:34
-
01:01
-
00:22
- 21 октября 2022
-
23:21
-
19:54
-
15:35
-
09:27
-
09:16
-
09:08
- 20 октября 2022
-
18:23
-
17:57
-
10:22