Финский лыжник: голосовал за отстранение России, хотя конкуренция выглядит печально

Бывший лыжник Мартти Юлхя, представляющий интересы финских спортсменов в Международной федерации лыжных гонок (FIS), высказался об отстранении россиян и белорусов на сезон 2022/2023.

«Моя личная позиция с февраля неизменна. Я проголосовал за продление отстранения российских и белорусских спортсменов. В плане конкуренции ситуация, естественно, печальная, но спорт не является отдельной частью остального общества. Принимая это решение, я желаю спортсменам спокойствия в предстоящем сезоне», — написал Юлхя в социальных сетях.

После начала спецоперации на Украине Юлхя выступал за то, чтобы лишить Россию проведения всех соревнований международного масштаба. Перед новым сезоном скандинавские страны (Норвегия, Швеция, Финляндия) заявили, что бойкотируют Кубок мира в случае допуска россиян.