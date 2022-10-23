Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Ура моему сладкому». Девушка Йоханнеса Клебо мило поздравила лыжника с днём рождения

«Ура моему сладкому». Девушка Йоханнеса Клебо мило поздравила лыжника с днём рождения
Комментарии

Пернилла Досвик, девушка пятикратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, опубликовала в социальных сетях пост, посвящённый дню рождения возлюбленного. Вчера, 22 октября Клебо исполнилось 26 лет.

Пернилла сделала подборку из милых совместных фото с лыжником. «Ура моему сладкому, я люблю тебя», — подписала снимки Досвик.

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 (третью в карьере). Помимо олимпийских наград, в активе Клебо шесть золотых медалей чемпионатов мира.

«Набираю форму к зиме. И любимая набирает». Как лучшие лыжники мира готовятся к сезону «Набираю форму к зиме. И любимая набирает». Как лучшие лыжники мира готовятся к сезону
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022