Эндрю Масгрэйв: сезон без российских лыжников получился бы дерьмовым

Британский лыжник Эндрю Масгрэйв объяснил, почему считает «нелепым» решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отстранить россиян от международных стартов на сезон-2022/2023. FIS последовала рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

«В лыжных гонках нелепая ситуация. Я посмотрел на общий зачёт Кубка мира, чтобы понять, как бы он выглядел без россиян, и очевидно, что прошлый сезон получился бы дерьмовым. Впереди меня в дистанционном Кубке находились только россияне, норвежцы, а также Нисканен – вот и всё. Великобритания в этом зачёте четвёртая, но передо мной миллионы россиян и норвежцев. Мы должны что-то сделать, чтобы результаты не выглядели такими нелепыми», — сказал Масгрэйв в подкасте «Faster Skier».