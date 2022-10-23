Министр спорта России Матыцин высказался о решении FIS продлить отстранение россиян

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение российских атлетов на сезон 2022/2023.
«Решение FIS о продлении недопуска российских спортсменов на соревнования в сезоне-2022/23 лишает любителей спорта зрелищной борьбы за медали, а спортсменов — серьезной конкуренции. Российские лыжники – одни из сильнейших в мире, без них любые международные старты теряют свою актуальность, становятся менее интересными и захватывающими, а результаты на табло заметно уступают предыдущим.
Мы продолжаем поддерживать наших ребят, создаем новые форматы турниров для сохранения соревновательного опыта, а также совместно с федерациями проводим кропотливую работу по защите прав наших спортсменов. Уверен, что практика отстранения россиян вскоре прекратится, мировое спортивное сообщество вспомнит о главных принципах олимпизма и спортивные площадки вновь станут местом большого международного спортивного праздника», — цитирует Матыцина Telegram-канал Минспорта.
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