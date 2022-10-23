Турышев: все российские лыжники были готовы, что FIS не допустит их к новому сезону

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев отреагировал на решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить россиян от международных стартов в сезоне-2022/2023. FIS последовала рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).
«Для меня отстранение России от нового лыжного сезона ожидаемо. Думаю, все российские спортсмены тоже были готовы к этому и знали, что их не допустят к новому сезону в связи с обстановкой в стране и мире. FIS отстранил наших спортсменов ещё в конце прошлого сезона, с началом СВО, поэтому продлению санкций никто не удивился. Но, как сказала Елена Валерьевна Вяльбе, мы готовимся к следующим Олимпийским играм», — сказал Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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