Крянин объяснил, почему против выступления российских спортсменов под нейтральным флагом

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин объяснил, почему он против выступления российских спортсменов под нейтральным флагом.

«Я против выступления российских спортсменов под нейтральным статусом. У нас есть свой флаг и гимн, почему мы должны от этого отказываться? Я до сих пор не понимаю, почему спортсмены должны страдать из-за политики. Думаю, невозможно назвать конкретную дату, когда мы снова вернёмся на мировые соревнования. Мы всегда открыты и ждём на наших стартах иностранных спортсменов. Если у них есть желание приехать и принять участие, то пусть приезжают. Таким образом мы сможем повысить конкуренцию», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

22 октября Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение продлить отстранение российских и белорусских атлетов на сезон-2022/2023.