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Крянин объяснил, почему против выступления российских спортсменов под нейтральным флагом

Крянин объяснил, почему против выступления российских спортсменов под нейтральным флагом
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Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин объяснил, почему он против выступления российских спортсменов под нейтральным флагом.

«Я против выступления российских спортсменов под нейтральным статусом. У нас есть свой флаг и гимн, почему мы должны от этого отказываться? Я до сих пор не понимаю, почему спортсмены должны страдать из-за политики. Думаю, невозможно назвать конкретную дату, когда мы снова вернёмся на мировые соревнования. Мы всегда открыты и ждём на наших стартах иностранных спортсменов. Если у них есть желание приехать и принять участие, то пусть приезжают. Таким образом мы сможем повысить конкуренцию», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

22 октября Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение продлить отстранение российских и белорусских атлетов на сезон-2022/2023.

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