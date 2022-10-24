Наталья Непряева показала снимок с фотосессии с Александром Терентьевым

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Наталья Непряева опубликовала в социальных сетях новую фотографию. На снимке, сделанном в рамках фотосессии, Непряева изображена с двукратным бронзовым призёром Олимпиады-2022 Александром Терентьевым.
Фото: из соцсетей натальи непряевой
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Непряева завоевала золотую медаль в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Непряева заняла первое место, завоевав «Большой хрустальный глобус». На счету россиянки 973 очка. Следом расположились американка Джессика Диггинс (793) и шведка Эбба Андерссон (772). Наталье удалось завоевать трофей, несмотря на отстранение от заключительных этапов КМ. Также в прошедшем сезоне Непряева выиграла «Тур де Ски».
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