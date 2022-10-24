Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Будете ли вы следить за Кубком мира по лыжам без участия россиян?

Будете ли вы следить за Кубком мира по лыжам без участия россиян?
Комментарии

22 октября стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Ранее соответствующее решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «Будете ли вы следить за Кубком мира по лыжам без участия россиян?»

Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам победу одержал представитель Норвегии Йоханнес Клебо. Российский лыжник Александр Большунов стал вторым. У женщин «Большой хрустальный глобус» завоевала россиянка Наталья Непряева.

«Так наказывать — это не по-людски». Как в лыжном мире отреагировали на отстранение России «Так наказывать — это не по-людски». Как в лыжном мире отреагировали на отстранение России
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022