Будете ли вы следить за Кубком мира по лыжам без участия россиян?

22 октября стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Ранее соответствующее решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «Будете ли вы следить за Кубком мира по лыжам без участия россиян?»

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В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам победу одержал представитель Норвегии Йоханнес Клебо. Российский лыжник Александр Большунов стал вторым. У женщин «Большой хрустальный глобус» завоевала россиянка Наталья Непряева.