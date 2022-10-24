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Елена Вяльбе рассказала, как восприняла продление отстранения России со стороны FIS

Елена Вяльбе рассказала, как восприняла продление отстранения России со стороны FIS
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Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе рассказала, как восприняла решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских лыжников на сезон-2022/2023. По словам Вяльбе, такое решение её не удивило.

«Удивилась ли я? Да нет, конечно. Что мы, маленькие дети?

Сразу обозначалось: если СВО закончится, тогда всё поменяется. Ну а после недавнего выступления Баха (президента МОК. — Прим. «Чемпионата») иллюзий вообще не осталось. Шизофрения налицо. Все вроде как самостоятельные, но на самом деле вообще не самостоятельные. FIS тоже ходит под МОК», — приводит её слова Sport24.

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