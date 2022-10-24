«Будет хуже». Елена Вяльбе предсказала падение уровня российских лыж из-за отстранения

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе высказала мнение, что уровень российского лыжного спорта упадёт на фоне ситуации с отстранением. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение россиян на сезон-2022/2023.
«Будет хуже, не надо лукавить. И это касается не только лыж, а всех видов спорта.
Без международных стартов всем плохо. Но всё это не смертельно. Нужно думать не о сегодняшнем дне, а о будущем. Если спортсмены поймут, что готовятся к Олимпийским играм, значит, всё у них будет нормально. В этом смысле работы непочатый край — на четыре года.
А вот тем, кто не поймёт, будет тяжело. Я ничуть не удивлюсь, если кто-то завершит карьеру — в связи с невозможностью найти мотивацию. Сейчас это очень модно», — приводит слова Вяльбе Sport24.
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