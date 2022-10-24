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«Это не для печати». Эмиль Иверсен высказался об активности в медиа Вероники Степановой

«Это не для печати». Эмиль Иверсен высказался об активности в медиа Вероники Степановой
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Четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Эмиль Иверсен прокомментировал высказывания российской лыжницы Вероники Степановой.

«Я не могу сказать, что думаю о ней и об её высказываниях, так как это не подходит для печати. Она может заниматься тем, чем занимается.

Я едва её знаю, но часто слышал её имя. Видел, что у неё было несколько относительно неплохих лыжных гонок. Может быть, в лыжных гонках ей нет равных.

Я знаю некоторых российских лыжников, у нас всегда были хорошие отношения. Мне было их жалко. Надеюсь, это не будет неправильно понято», – приводит слова Иверсена Nettavisen.

Ранее Вероника Степанова высказалась о решении Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение российских атлетов на сезон-2022/2023.

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