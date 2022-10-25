Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

Ровно через месяц, 25 ноября, стартует сезон-2022/2023 Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.
I этап. Рука, Финляндия
25 ноября – спринт, классический стиль
26 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль
27 ноября – 20 км, преследование, свободный стиль.
II этап. Лиллехаммер, Норвегия
2 декабря – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
3 декабря – спринт, свободный стиль
4 декабря – 20 км, скиатлон
III этап. Бейтостолен, Норвегия
9 декабря – спринт, классический стиль
10 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль
11 декабря – смешанная эстафета 4х5 км (Ж/М/Ж/М).
IV этап. Давос, Швейцария
17 декабря – спринт, свободный стиль
18 декабря – 20 км, раздельный старт, свободный стиль
«Тур де Ски»
Валь-Мюстаир, Швейцария
31 декабря – спринт, свободный стиль
1 января – 10 км, преследование, классический стиль.
«Тур де Ски»
Оберстдорф, Германия
3 января – 10 км, раздельный старт, классический стиль
4 января – 20 км, преследование, свободный стиль.
«Тур де Ски»
Валь-ди-Фьемме, Италия
6 января – спринт, классический стиль
7 января – 15 км, масс-старт, классический стиль
8 января – гонка в гору, масс-старт, свободный стиль.
V этап. Милан, Италия
21 января – спринт, свободный стиль
22 января – командный спринт, свободный стиль
VI этап. Ле Рус, Франция
27 января – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
28 января – спринт, классический стиль
29 января – 20 км, масс-старт, классический стиль
VII этап. Тоблах, Италия
3 февраля – спринт, свободный стиль
4 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
5 февраля – эстафета, 4x7,5 км.
Чемпионат мира — 2023. Планица, Словения. С 21 февраля по 5 марта.
VIII этап. Осло, Норвегия
11 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
12 марта – 50 км, масс-старт, женщины, свободный стиль
IX этап. Драммен, Норвегия
14 марта – спринт, классический стиль
X этап. Фалун, Швеция
17 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль
18 марта – спринт, свободный стиль
19 марта – смешанная эстафета 4х5 км (М/Ж/М/Ж).
XI этап. Таллин, Эстония
21 марта – спринт, свободный стиль.
XII этап. Лахти, Финляндия
24 марта – смешанный командный спринт, свободный стиль
25 марта – спринт, классический стиль
26 марта – 20 км, масс-старт, классический стиль.
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) ранее официально отстранила российских лыжников от международных стартов в грядущем сезоне.
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