Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

Ровно через месяц, 25 ноября, стартует сезон-2022/2023 Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.

I этап. Рука, Финляндия

25 ноября – спринт, классический стиль

26 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль

27 ноября – 20 км, преследование, свободный стиль.

II этап. Лиллехаммер, Норвегия

2 декабря – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

3 декабря – спринт, свободный стиль

4 декабря – 20 км, скиатлон

III этап. Бейтостолен, Норвегия

9 декабря – спринт, классический стиль

10 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль

11 декабря – смешанная эстафета 4х5 км (Ж/М/Ж/М).

IV этап. Давос, Швейцария

17 декабря – спринт, свободный стиль

18 декабря – 20 км, раздельный старт, свободный стиль

«Тур де Ски»

Валь-Мюстаир, Швейцария

31 декабря – спринт, свободный стиль

1 января – 10 км, преследование, классический стиль.

«Тур де Ски»

Оберстдорф, Германия

3 января – 10 км, раздельный старт, классический стиль

4 января – 20 км, преследование, свободный стиль.

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

6 января – спринт, классический стиль

7 января – 15 км, масс-старт, классический стиль

8 января – гонка в гору, масс-старт, свободный стиль.

V этап. Милан, Италия

21 января – спринт, свободный стиль

22 января – командный спринт, свободный стиль

VI этап. Ле Рус, Франция

27 января – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

28 января – спринт, классический стиль

29 января – 20 км, масс-старт, классический стиль

VII этап. Тоблах, Италия

3 февраля – спринт, свободный стиль

4 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

5 февраля – эстафета, 4x7,5 км.

Чемпионат мира — 2023. Планица, Словения. С 21 февраля по 5 марта.

VIII этап. Осло, Норвегия

11 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль

12 марта – 50 км, масс-старт, женщины, свободный стиль

IX этап. Драммен, Норвегия

14 марта – спринт, классический стиль

X этап. Фалун, Швеция

17 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль

18 марта – спринт, свободный стиль

19 марта – смешанная эстафета 4х5 км (М/Ж/М/Ж).

XI этап. Таллин, Эстония

21 марта – спринт, свободный стиль.

XII этап. Лахти, Финляндия

24 марта – смешанный командный спринт, свободный стиль

25 марта – спринт, классический стиль

26 марта – 20 км, масс-старт, классический стиль.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) ранее официально отстранила российских лыжников от международных стартов в грядущем сезоне.