Юлия Ступак обратилась к болельщикам по поводу ситуации с отстранением

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак обратилась к болельщикам. Спортсменка поблагодарила за поддержку на фоне ситуации с отстранением России от международных соревнований.

«Так много людей мне написали за крайние пару дней. Одни желают здоровья, за что огромное спасибо. Другие пишут слова поддержки из-за нашего недопуска на международную арену.

Друзья, вы замечательные. Пишут даже с других стран. Люди, которые просто любят наш вид спорта, говорят очень тёплые слова. Безусловно, есть те, кто пишет и злорадствует, но их единицы. Поэтому знайте, держать обиду на кого-то лично я не собираюсь.

Все, кто послал лучики любви, — пусть вам вернётся стократно. Обнимаю», — написала Ступак, прикрепив текст к своему фото.