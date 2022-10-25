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Юлия Ступак обратилась к болельщикам по поводу ситуации с отстранением

Юлия Ступак обратилась к болельщикам по поводу ситуации с отстранением
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак обратилась к болельщикам. Спортсменка поблагодарила за поддержку на фоне ситуации с отстранением России от международных соревнований.

«Так много людей мне написали за крайние пару дней. Одни желают здоровья, за что огромное спасибо. Другие пишут слова поддержки из-за нашего недопуска на международную арену.

Друзья, вы замечательные. Пишут даже с других стран. Люди, которые просто любят наш вид спорта, говорят очень тёплые слова. Безусловно, есть те, кто пишет и злорадствует, но их единицы. Поэтому знайте, держать обиду на кого-то лично я не собираюсь.

Все, кто послал лучики любви, — пусть вам вернётся стократно. Обнимаю», — написала Ступак, прикрепив текст к своему фото.

Фото: из личного архива юлии ступак

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