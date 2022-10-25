Жена Большунова показала, как Александр катает дочку в коляске. Видео
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Бывшая российская лыжница Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, опубликовала новое видео в своих социальных сетях. В видео показано, как Большунов катает в коляске дочку.
«Кто это? Зима близко. Уже всё. Поздно», — говорит в видео Анна Большунова.
Большуновы стали родителями в августе 2022 года. Девочку назвали Евой.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов занял второе место. Он, как и вся сборная России, пропустил последние этапы из-за отстранения. Победу в общем зачёте одержал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. У женщин «Большой хрустальный глобус» завоевала Наталья Непряева.
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