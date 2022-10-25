«Лицемеры». Елена Вяльбе отреагировала на слова Йоханнеса Клебо об отстранении россиян

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе прокомментировала слова пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. Ранее Клебо говорил, что хотел бы возвращения российских лыжников на международные старты, чтобы соревноваться с сильнейшими.

«Да, он [Клебо] писал, что у него мотивация пропала, не будет конкуренции. Ну не знаю. Я уже никому не верю. Потому что они все такие двуличные, лицемеры, всё потом говорят по-другому, голосуют по-третьему. Поэтому я им никому не верю.

Честно скажу, мне вообще плевать, что там будет происходить, есть у них мотивация, интересно там будет, неинтересно, будут они отменять Кубки мира или не будут. Потому что ситуация на самом деле в Европе сложная с экономической, с энергетической точки зрения, денег нет и т. д. Вообще ничего не интересует. Пусть они делают что хотят», — цитирует Вяльбе «Комсомольская правда».