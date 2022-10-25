Елена Вяльбе призвала проводить отдельные Олимпийские игры для ЛГБТ-спортсменов

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной страны Елена Вяльбе жёстко высказалась об участии ЛГБТ-спортсменов в международных соревнованиях.
«Они забыли вообще главный олимпийский девиз. Теперь же новые лозунги появляются. Не потому, что «мы вместе» – значит мы объединены, а потому что «мы вместе» – там ЛГБТ, ещё какие-то… Теперь непонятно, кто мужчины – женщины, женщины – мужчины, всё смешалось.
Сумасшествие, оно уже последние два года, мне кажется. Я не знаю, на каком основании Международный олимпийский комитет внёс поправки в свою хартию по поводу этих нетрадиционных ориентаций людей. Я как мать троих детей и бабушка двоих внуков этого не пойму никогда. И не хочу это понимать.
Мне не нужно это навязывать и говорить, что я должна быть к этим людям толерантна. Если вы хотите быть к ним толерантны, сделайте для них отдельно Олимпийские игры, и пусть они между собой соревнуются. Поверьте мне, у них будут даже зрители», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».
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