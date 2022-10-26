Линн Сван объявила, что пропустит старт сезона-2022/2023

Шведская лыжница Линн Сван приняла решение пропустить первый этап Кубка мира в сезоне-2022/2023. Вероятнее всего, Сван вернётся к соревнованиям ближе к Рождеству.
«Я в неплохом состоянии, но решила уделять ещё больше времени тренировкам сейчас, когда мы приближаемся к снежным условиям. Хочу чувствовать себя хорошо подготовленной, когда придёт время стартовать», — приводит слова Сван Aftonbladet.
22-летняя Сван – обладательница «Малого хрустального глобуса» по программе спринтерских гонок, неоднократная победительница этапов Кубка мира. Напомним, Сван получила травму из-за жёсткого падения на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) в сезоне-2020/2021. Позднее она объявила, что не выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), и больше не выходила на старт.
Соревнования в Руке пройдут с 25 по 27 ноября. В рамках этапа будут проведены спринтерская гонка классическим стилем, гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем и гонка преследования на 20 км свободным стилем.
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