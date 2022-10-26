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Юлия Ступак рассказала и показала, как развлекается. Фото

Юлия Ступак рассказала и показала, как развлекается. Фото
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка рассказала, как развлекается в настоящий момент.

«Мои развлечения: максимум выйти на полчаса на улицу и почитать книжку», — написала Ступак, прикрепив текст к соответствующей фотографии.

Фото: из личного архива юлии ступак

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Юлия Ступак заработала 163 очка и заняла 35-е место в личном зачёте. Победу одержала её соотечественница Наталья Непряева, несмотря на то что ей, как и всей сборной России, из-за отстранения со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) пришлось пропустить заключительные этапы сезона. Непряева опередила американку Джессику Диггинс и шведку Эббу Андерссон.

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