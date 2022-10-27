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Йоханнес Клебо показал, как отпраздновал 26-летие. Видео

Йоханнес Клебо показал, как отпраздновал 26-летие. Видео
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо опубликовал видеоблог со своего дня рождения. 22 октября Клебо исполнилось 26 лет.

Видео доступно на официальном YouTube-канале Йоханнеса Клебо.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 (третью в карьере). Помимо олимпийских наград, в активе Клебо шесть золотых медалей чемпионатов мира.

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