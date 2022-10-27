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Член МОК из Норвегии отреагировала на жёсткое высказывание Вяльбе о ЛГБТ-спортсменах

Член МОК из Норвегии отреагировала на жёсткое высказывание Вяльбе о ЛГБТ-спортсменах
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Член Международного олимпийского комитета (МОК) представительница Норвегии Кристин Клостер Аасен отреагировала на жёсткое высказывание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе об участии ЛГБТ-спортсменов в международных соревнованиях.

Вяльбе, которая также является главным тренером сборной России, предложила организовать отдельные соревнования для ЛГБТ-спортсменов, чтобы они соревновались между собой для своих зрителей, толерантных к нетрадиционной ориентации участников.

«Я дистанцируюсь от подхода и отношения Вяльбе. Чтобы обеспечить участие, борьбу с дискриминацией, инклюзивность и честную игру, в ноябре прошлого года МОК принял общую схему участия ЛГБТ-спортсменов в международных соревнованиях», — приводит слова Клостер Аасен NRK.

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