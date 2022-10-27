«Тёмный призрак прошлого». Норвежская правозащитница — о словах Вяльбе о ЛГБТ-спортсменах

Норвежская правозащитница Мина Скоуэн высказалась о жёстком высказывании главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе об участии ЛГБТ-спортсменов в международных соревнованиях.
Вяльбе, которая также является главным тренером сборной России, предложила организовать отдельные соревнования для ЛГБТ-спортсменов, чтобы они соревновались между собой для своих зрителей, толерантных к нетрадиционной ориентации участников.
«Это тёмный призрак прошлого. Елена Вяльбе не поняла, что основные права человека – это то, с чем вы рождаетесь, и что право не подвергаться дискриминации является абсолютно фундаментальным. Президент лыжной федерации ничего не может поделать с этим правом. Так что, к сожалению, это чёрный юмор сегодняшней России», — приводит слова Скоуэн NRK.
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