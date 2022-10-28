Руководство норвежских лыж уговаривало Терезе Йохауг солгать о допинг-пробе

Многократная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, что руководство норвежских лыж уговаривало её солгать о допинг-пробе, чтобы не портить команде старт.



«Они предложили мне отказаться от объявления допинг-пробы и вместо этого придумать объяснение, почему меня не было на соревнованиях. Было высказано предположение, что мы должны сказать, что я плохо себя чувствую, то есть подразумевать, что я больна. Я с трудом верила в то, что слышала. Неужели Норвежская федерация лыжного спорта только что предложила мне скрыть от СМИ информацию о допинг-пробе, чтобы не нарушать планы старта команды», – рассказала Йохауг в своей книге-автобиографии «Тереза Йохауг – вся история».



Терезе Йохауг в итоге была дисквалифицирована в 2016 году на 18 месяцев по делу о применении допинга. Она пропустила Олимпиаду в Пхенчхане и была вынуждена тренироваться вне национальной команды в период дисквалификации. Когда она вернулась после отбывания наказания, она была лучше, чем когда-либо в своей карьере, выиграв несколько золотых медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира, прежде чем положить лыжи на полку.