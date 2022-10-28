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Тренер сборной Германии предрёк отмену этапов КМ по лыжам из-за энергетического кризиса

Тренер сборной Германии предрёк отмену этапов КМ по лыжам из-за энергетического кризиса
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Тренер сборной Германии по лыжным гонкам Петер Шликенридер заявил, что в новом сезоне некоторые этапы Кубка мира будут отменены из-за проблем с энергетикой. По мнению специалиста, организаторы не смогут произвести снег в достаточном объёме.

«Высокие цены на электричество и энергетический кризис не позволяют организаторам вырабатывать много снега. А для нас снег является важнейшей основой. Поэтому я думаю, что будут отмены соревнований, особенно там, где организаторы решат не производить снег», — цитирует Шликенридера BR24.

Ранее о возможной отмене этапов Кубка мира по горным лыжам и лыжным гонкам в связи с энергетическим кризисом уже говорил генсекретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вон.

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Этапы Кубка мира по лыжным гонкам могут быть отменены из-за энергетического кризиса
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