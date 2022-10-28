Российский призёр Игр-2014 Черноусов ответил на вопрос, кого считает лучшим лыжником мира

Российский лыжник Илья Черноусов поделился мнением о ведущих спортсменах мира. Он назвал сильнейшими лыжниками мира соотечественника Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо.



«В последние годы у нас два сильнейших в мире лыжника – Александр Большунов и Йоханнес Клебо. Они выиграли большинство стартов, завоевали множество медалей, между ними яркая конкуренция. В чём-то сильнее один, в чём-то другой. Предпочтение никому отдавать не буду. Мне бы хотелось, чтобы в мировых лыжах было не два лидера, а человек десять, каждый из которых на любой дистанции может победить. Вот тогда будет значительно интереснее», — сказал Черноусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Ильёй Черноусовым читайте на «Чемпионате»: