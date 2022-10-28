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Терезе Йохауг рассказала о знакомстве и флирте с Петтером Нортугом

Терезе Йохауг рассказала о знакомстве и флирте с Петтером Нортугом
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Терезе Йохауг в своей книге «Вся история» рассказала о знакомстве и флирте с будущим королём лыж, её соотечественником Петтером Нортугом.

Встреча произошла в Савалене. Йохауг тогда была ещё старшеклассницей, а Нортуг на пару лет старше. Карьера обоих ещё только начиналась.

«Это было ещё до того, как он стал всемирно известным, но в лыжном сообществе он был уже знаменитостью и восходящей звездой. Когда Петтер Нортуг подошёл, похлопал меня по плечу и сказал, что сильно впечатлён, я не знала, что ответить. Только успела пробормотать «спасибо».

Вживую он был ещё красивее, чем по телевизору, и я внезапно начала постоянно запинаться. Он был забавным и общительным, а я не могла сказать ни слова. Но похоже, что Петтер тоже был немного очарован мной. По крайней мере, если я правильно поняла СМС, полученное от него на следующий день. Что он написал? Это секрет!» – пишет Йохауг.

«Представь, что будет, если мы смешаем наши гены – твой движок и мои финишные качества, — раскрыл текст того СМС Нортуг. — Но думаю, что это разрушило бы спорт», – приводит слова лыжника TV2.

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