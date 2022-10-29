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Крупицкая выиграла разделку на Всероссийских стартах в Алдане, биатлонистка Куклина — 5-я

Крупицкая выиграла разделку на Всероссийских стартах в Алдане, биатлонистка Куклина — 5-я
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В Алдане (республика Якутия) прошла женская гонка с раздельным стартом в коньковом стиле на 5 км в рамках Всероссийских соревнований по лыжным гонкам. Её победительницей стала 20-летняя лыжница сборной России Евгения Крупицкая, второй финишировала Ксения Шалыгина, тройку призёров замкнула Ольга Жолудева.

Отметим, что в топ-5 по результатам гонки вошла российская биатлонистка Лариса Куклина.

Всероссийские соревнования в Алдане. Гонка с раздельным стартом. Женщины, 5 км. Свободный стиль

1. Евгения Крупицкая – 13.48,9.
2. Ксения Шалыгина – отставание 9,4 секунды.
3. Ольга Жолудева +14,8.
4. Лидия Горбунова +17,9.
5. Лариса Куклина +19,1.
6. Александра Кононова +20,6.
7. Яна Кирпиченко +24,7.
8. Алеся Рушенцева +29,1.
9. Анна Королёва +29,2.
10. Кристина Павлушина +48,1.

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