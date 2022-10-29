Звёздная горнолыжница Микаэла Шиффрин эмоционально рассказала о своём кумире в спорте
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Двукратная олимпийская чемпионка, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин трогательно рассказала о своём кумире — швейцарском теннисисте Роджере Федерере, который в прошлом месяце завершил карьеру.
«Всегда говорят, что не стоит встречаться со своими кумирами, потому что тогда можно разочароваться и восхищение угаснет. В случае с Роджером всё иначе, если у кого-то есть возможность встретиться с ним, пусть это сделает. Он никогда не играет ни в какие подковёрные игры. Федерер хорош для всех. Он определённо является одним из моих самых больших вдохновителей в жизни. Роджер уважителен, профессионален и излучает оптимистическую энергию. Было здорово поговорить с ним», — приводит слова Шиффрин издание Sportnet.
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