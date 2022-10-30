Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Терезе Йохауг назвала свой самый унизительный момент в карьере

Терезе Йохауг назвала свой самый унизительный момент в карьере
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала о самом унизительном моменте в своей карьере.

Йохауг призналась, что таким моментом стал масс-старт на 30 км классическим стилем на домашнем этапе Кубка мира сезона-2019/2020 в Осло (Норвегия). Тогда Терезе сенсационно проиграла шведке Фриде Карлссон. В автобиографии норвежка винит команду смазчиков, которая якобы не следила за ходом гонки и не дала ей знак сменить лыжи и смазку.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 13, Осло, Норвегия
Женщины. Масс-старт 30 км. Классический стиль
07 марта 2020, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
1:22:19.1
2
Терезе Йохауг
Норвегия
+1.2
3
Эбба Андерссон
Швеция
+20.9

«Я никогда не была такой злой после гонки. Я проигрывала раньше и после этого, но тогда это было потому, что другие были лучше меня. А в конкретно тот день я чувствовала себя лучшей лыжницей на старте и потеряла победу только лишь из-за того, что у меня была плохая смазка на лыжах.

После гонки я видела, как наш тренер Иверсен подошёл к смазчикам и сказал, что «для спорта хорошо, что Карлссон сегодня выиграла», это ещё больше меня взбесило», — приводит слова Йохауг Dagbladet со ссылкой на её автобиографию.

«Скучать не буду. Ни разу». Весь лыжный мир радуется уходу норвежки Йохауг из спорта «Скучать не буду. Ни разу». Весь лыжный мир радуется уходу норвежки Йохауг из спорта
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022