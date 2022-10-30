Терезе Йохауг назвала свой самый унизительный момент в карьере

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала о самом унизительном моменте в своей карьере.
Йохауг призналась, что таким моментом стал масс-старт на 30 км классическим стилем на домашнем этапе Кубка мира сезона-2019/2020 в Осло (Норвегия). Тогда Терезе сенсационно проиграла шведке Фриде Карлссон. В автобиографии норвежка винит команду смазчиков, которая якобы не следила за ходом гонки и не дала ей знак сменить лыжи и смазку.
«Я никогда не была такой злой после гонки. Я проигрывала раньше и после этого, но тогда это было потому, что другие были лучше меня. А в конкретно тот день я чувствовала себя лучшей лыжницей на старте и потеряла победу только лишь из-за того, что у меня была плохая смазка на лыжах.
После гонки я видела, как наш тренер Иверсен подошёл к смазчикам и сказал, что «для спорта хорошо, что Карлссон сегодня выиграла», это ещё больше меня взбесило», — приводит слова Йохауг Dagbladet со ссылкой на её автобиографию.
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