«Я была потрясена». Шведскую лыжницу прооперировали по ошибке

24-летняя шведская лыжница Моа Лундгрен сорвала тренировочный процесс по ошибке врачей.
Вернувшись после тренировочного сбора на Мальорке, Лундгрен мучилась от сильных болей в животе. В больнице врачи диагностировали у неё аппендицит и тут же решили провести операцию. Однако по ходу процесса выяснилось, что с аппендиксом девушки всё в порядке.
Причиной болей Лундгрен стала бактерия, которая начала развиваться в её желудочной полости. Ошибка врачей, в частности, объясняется тем, что от данного паразита обычно страдают дети в возрасте 12 лет.
«Я была просто потрясена. Не могла собрать воедино то, что они мне говорили», — приводит слова Лундгрен Aftonbladet.
Из-за операции Лундгрен необходимо три недели провести без тренировок (чтобы зажили швы), из-за чего она пропустит старт Кубка мира в финской Руке. По прогнозам самой лыжницы, она начнёт сезон не раньше декабря.
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