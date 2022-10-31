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Терезе Йохауг призналась, что однажды соврала журналистам

Терезе Йохауг призналась, что однажды соврала журналистам
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг призналась, что однажды соврала журналистам.

Осенью 2018 года, когда Терезе Йохауг вернулась в чемпионат мира после дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил, она сказала, что её высшей мечтой будет выиграть хотя бы одну медаль. После этих слов журналист Томас Петтерссон предположил, что Йохауг вводит всех в заблуждение. На ближайшей пресс-конференции лыжница ответила ему, заявив, что она не лжёт. Однако в своей автобиографии Йохауг всё же рассказала правду.

«Оглядываясь назад, вижу, что, возможно, пришло время признаться: я сделала это. В конце концов, я выиграла все забеги, которые пробежала в том сезоне. Кроме того, у нас с Карстейном (брат Терезы. — Прим. «Чемпионата») был договор. Конечно, целью было золото. Томас Петтерссон был прав. Я говорила это на пресс-конференциях, чтобы снизить ожидания, которые я для себя установила», — приводит слова Йохауг Expressen со ссылкой на её автобиографию.

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