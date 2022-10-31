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Йохауг рассказала, как на Олимпиаде в Сочи ей сообщили трагическую новость

Йохауг рассказала, как на Олимпиаде в Сочи ей сообщили трагическую новость
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34-летняя известная норвежская лыжница Терезе Йохауг, четырехкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, а также 14-кратная чемпионка мира, в выпущенной автобиографии «Тереза Йохауг – вся история» рассказала о трагичной истории перед стартом Олимпийских игр – 2014 в Сочи.

«Я познакомилась с парнем по имени Стэн Андерс. Он был младшим братом другой нашей лыжницы – Астрид Эренхольдт Якобсен. Мы познакомились на вечеринке, через общих знакомых. Стэн был общительным, умным и мягким человеком. Он был очень красив, а в общении с ним мы сразу поймали общую волну.

Мы встречались с ним год, но жизнь спортсмена с более чем 200 днями путешествий и экстремальными приоритетами в повседневной жизни означала, что у нас было не так много времени, чтобы быть вместе. В конце концов я пришла к выводу, что всё это стало слишком сложно. Нам обоим было грустно, но это (решение прекратить отношения. – Прим. «Чемпионата») казалось правильным.

За день до старта Олимпиады в Сочи в моём номере раздался стук в дверь. Врач национальной команды Даг Ландер пришёл вместе с Марит. Они были очень серьёзны, казалось, что Марит плачет. Я сразу поняла, что произошло что-то ужасное. Кто умер? Мама? Папа? Один из моих братьев и сестёр?

Это оказался Андерс, который решил покончить с собой. Мы мало общались с августа, но время от времени обменивались несколькими сообщениями, и незадолго до нашего отъезда он как раз прислал приятное сообщение, в котором пожелал мне удачи на Олимпийских играх.

Я разразилась судорожным плачем. Марит в два шага пересекла комнату, обняла меня и крепко прижала к себе. Постепенно мне удалось дышать более нормально, рыдания перешли в тихий плач, мы долго так стояли.

Невозможно было избежать и того, что в меня закралось чувство вины. Я была так близка к этому. Было ли что-то, что я должна была увидеть? Было ли что-нибудь, что я могла бы сказать или сделать? И было бы всё по-другому, если бы между нами ничего не закончилось?» — цитирует Йохауг Nettavisen.

«Скучать не буду. Ни разу». Весь лыжный мир радуется уходу норвежки Йохауг из спорта «Скучать не буду. Ни разу». Весь лыжный мир радуется уходу норвежки Йохауг из спорта

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