Йохауг рассказала, как на Олимпиаде в Сочи ей сообщили трагическую новость

34-летняя известная норвежская лыжница Терезе Йохауг, четырехкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, а также 14-кратная чемпионка мира, в выпущенной автобиографии «Тереза Йохауг – вся история» рассказала о трагичной истории перед стартом Олимпийских игр – 2014 в Сочи.

«Я познакомилась с парнем по имени Стэн Андерс. Он был младшим братом другой нашей лыжницы – Астрид Эренхольдт Якобсен. Мы познакомились на вечеринке, через общих знакомых. Стэн был общительным, умным и мягким человеком. Он был очень красив, а в общении с ним мы сразу поймали общую волну.

Мы встречались с ним год, но жизнь спортсмена с более чем 200 днями путешествий и экстремальными приоритетами в повседневной жизни означала, что у нас было не так много времени, чтобы быть вместе. В конце концов я пришла к выводу, что всё это стало слишком сложно. Нам обоим было грустно, но это (решение прекратить отношения. – Прим. «Чемпионата») казалось правильным.

За день до старта Олимпиады в Сочи в моём номере раздался стук в дверь. Врач национальной команды Даг Ландер пришёл вместе с Марит. Они были очень серьёзны, казалось, что Марит плачет. Я сразу поняла, что произошло что-то ужасное. Кто умер? Мама? Папа? Один из моих братьев и сестёр?

Это оказался Андерс, который решил покончить с собой. Мы мало общались с августа, но время от времени обменивались несколькими сообщениями, и незадолго до нашего отъезда он как раз прислал приятное сообщение, в котором пожелал мне удачи на Олимпийских играх.

Я разразилась судорожным плачем. Марит в два шага пересекла комнату, обняла меня и крепко прижала к себе. Постепенно мне удалось дышать более нормально, рыдания перешли в тихий плач, мы долго так стояли.



Невозможно было избежать и того, что в меня закралось чувство вины. Я была так близка к этому. Было ли что-то, что я должна была увидеть? Было ли что-нибудь, что я могла бы сказать или сделать? И было бы всё по-другому, если бы между нами ничего не закончилось?» — цитирует Йохауг Nettavisen.

Йохауг продемонстрировала прекрасную форму на тренировке.