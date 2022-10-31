Сван — о Степановой: когда ты говоришь, что знаешь больше других, на деле всё наоборот

Обладательница «Малого хрустального глобуса» по программе спринтерских гонок, неоднократная победительница этапов Кубка мира 22-летняя шведская лыжница Линн Сван критически высказалась о медиаактивности россиянки Вероники Степановой.

«Каждый человек имеет право на своё мнение. Но меня по-прежнему беспокоит то, как активно она поддерживает государственный режим. Сегодня у нас всех есть возможность выражать свои мысли в социальных сетях, свобода мысли – одна из лучших вещей, которая нам дана, и мы должны её защищать. Но…

Я убеждаюсь в мысли о том, что, когда ты говоришь, что знаешь намного больше других, на самом деле ты знаешь намного меньше. Чем более вы уверены в себе, тем меньше вы на самом деле что-либо контролируете», — приводит слова Сван Expressen.