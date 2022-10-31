Шведка Майя Дальквист: Россия использует спорт в своей пропаганде. Нет, спасибо

Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2022 в спринте шведская лыжница Майя Дальквист призналась, что придерживается своей позиции касательно отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Дальквист заявляла, что готова к бойкоту стартов под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), если организация допустит до них россиян. В конце октября FIS приняла решение продлить отстранение россиян на весь сезон-2022/2023.

«Россия использует спорт в своей пропаганде. Поэтому я говорю: «Нет, спасибо», я не хочу этому подвергаться. Но не похоже, что все, кто там работает, понимают это так же, как мы», — приводит слова Дальквист Expressen.