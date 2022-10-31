Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Шведка Майя Дальквист: Россия использует спорт в своей пропаганде. Нет, спасибо

Шведка Майя Дальквист: Россия использует спорт в своей пропаганде. Нет, спасибо
Комментарии

Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2022 в спринте шведская лыжница Майя Дальквист призналась, что придерживается своей позиции касательно отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Дальквист заявляла, что готова к бойкоту стартов под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), если организация допустит до них россиян. В конце октября FIS приняла решение продлить отстранение россиян на весь сезон-2022/2023.

«Россия использует спорт в своей пропаганде. Поэтому я говорю: «Нет, спасибо», я не хочу этому подвергаться. Но не похоже, что все, кто там работает, понимают это так же, как мы», — приводит слова Дальквист Expressen.

«Результаты выглядят нелепо». Каким был бы международный сезон без российских лыжников «Результаты выглядят нелепо». Каким был бы международный сезон без российских лыжников
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022