Шведка Майя Дальквист: Россия использует спорт в своей пропаганде. Нет, спасибо
Поделиться
Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2022 в спринте шведская лыжница Майя Дальквист призналась, что придерживается своей позиции касательно отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее Дальквист заявляла, что готова к бойкоту стартов под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), если организация допустит до них россиян. В конце октября FIS приняла решение продлить отстранение россиян на весь сезон-2022/2023.
«Россия использует спорт в своей пропаганде. Поэтому я говорю: «Нет, спасибо», я не хочу этому подвергаться. Но не похоже, что все, кто там работает, понимают это так же, как мы», — приводит слова Дальквист Expressen.
Комментарии
- 31 октября 2022
-
17:59
-
17:54
-
17:41
-
09:42
-
02:42
-
00:55
- 30 октября 2022
-
11:32
-
10:57
-
09:33
-
09:22
- 29 октября 2022
-
20:02
-
11:27
-
09:38
- 28 октября 2022
-
18:20
-
18:00
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
10:31
-
06:44
- 27 октября 2022
-
18:22
-
18:09
-
11:34
-
10:30
-
00:27
- 26 октября 2022
-
09:27
-
00:43
- 25 октября 2022
-
19:58
-
17:44
-
15:39
-
11:00
-
10:21
-
09:19
Партнерский контент