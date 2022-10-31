Сван: россиян не следует допускать до международных стартов. Буду стоять на этом до конца

Обладательница «Малого хрустального глобуса» по программе спринтерских гонок, неоднократная победительница этапов Кубка мира 22-летняя шведская лыжница Линн Сван призналась, что продолжает придерживаться своей позиции касательно отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Сван заявляла, что готова к бойкоту стартов под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), если организация допустит до них россиян. В конце октября FIS приняла решение продлить отстранение россиян на весь сезон-2022/2023.

«Я придерживаюсь своей изначальной позиции на 100%. Не думаю, что кого-то из россиян следует допустить до международных стартов. Я буду стоять на этом до конца», — приводит слова Сван Expressen.