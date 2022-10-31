Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сван: россиян не следует допускать до международных стартов. Буду стоять на этом до конца

Сван: россиян не следует допускать до международных стартов. Буду стоять на этом до конца
Комментарии

Обладательница «Малого хрустального глобуса» по программе спринтерских гонок, неоднократная победительница этапов Кубка мира 22-летняя шведская лыжница Линн Сван призналась, что продолжает придерживаться своей позиции касательно отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Сван заявляла, что готова к бойкоту стартов под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), если организация допустит до них россиян. В конце октября FIS приняла решение продлить отстранение россиян на весь сезон-2022/2023.

«Я придерживаюсь своей изначальной позиции на 100%. Не думаю, что кого-то из россиян следует допустить до международных стартов. Я буду стоять на этом до конца», — приводит слова Сван Expressen.

«Результаты выглядят нелепо». Каким был бы международный сезон без российских лыжников «Результаты выглядят нелепо». Каким был бы международный сезон без российских лыжников
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022