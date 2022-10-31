Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Благодарю судьбу за тебя!» Ступак трогательно поздравила Маркуса Крамера с днём тренера

«Благодарю судьбу за тебя!» Ступак трогательно поздравила Маркуса Крамера с днём тренера
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) трогательно поздравила немецкого специалиста Маркуса Крамера с днём тренера. Праздник прошёл вчера, 30 октября.

Ступак опубликовала совместное фото с Крамером, добавив эмодзи «молитва». Крамер сделал его репост. После чего Ступак написала: «Благодарю судьбу за тебя!»

Фото: из личного архива Юлии Ступак

27-летняя Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии.

Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов на целый сезон.

«Результаты выглядят нелепо». Каким был бы международный сезон без российских лыжников «Результаты выглядят нелепо». Каким был бы международный сезон без российских лыжников
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022