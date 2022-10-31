«Благодарю судьбу за тебя!» Ступак трогательно поздравила Маркуса Крамера с днём тренера

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) трогательно поздравила немецкого специалиста Маркуса Крамера с днём тренера. Праздник прошёл вчера, 30 октября.
Ступак опубликовала совместное фото с Крамером, добавив эмодзи «молитва». Крамер сделал его репост. После чего Ступак написала: «Благодарю судьбу за тебя!»
Фото: из личного архива Юлии Ступак
27-летняя Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии.
Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов на целый сезон.
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