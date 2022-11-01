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Александр Большунов: планы на будущее большие, главное — чтобы были соревнования

Александр Большунов: планы на будущее большие, главное — чтобы были соревнования
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о впечатлениях от тренировок на базе Центра зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, на трассы которого положили искусственный снег. Также спортсмен немного рассказал о планах.

«Сейчас постепенно привыкаю к зиме. Мы каждый год начинаем вкатку на искусственном снегу. Единственный его минус в том, что он быстро разбивается. Где-то трассу готовят прямо загодя, чтобы она хорошенько замёрзла, тогда она больше держится.

Сейчас у нас проходят спокойные тренировки, мы привыкаем к снегу. Планы на будущее как обычно большие, тут главное, чтобы у нас были соревнования, на которых мы должны выступать», — приводит слова Большунова «ЮграМегаСпорт».

Ранее стало известно, что российские лыжники не смогут выступить на этапах Кубка мира в новом сезоне.

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