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Лыжник Гонтарь назвал ложью и провокацией информацию о получении гражданства Украины

Лыжник Гонтарь назвал ложью и провокацией информацию о получении гражданства Украины
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Двукратный чемпион Универсиады-2017 по лыжным гонкам Валерий Гонтарь опроверг информацию о получении украинского гражданства. Ранее спортсмен покинул Россию, объяснив своё решение политическими взглядами.

«Я уехал из России прошлой зимой. Больше я не являюсь гражданином России, но неправда, что я получил украинское гражданство. Это ложь и провокация. Российские СМИ пытаются создать определённый образ, выставить меня предателем.

Из-за этого я получаю многочисленные угрозы от россиян. Какие именно? Мне пишут, что убьют меня, если найдут. Требуют, чтобы я встал на колени и просил прощения. Я получаю очень много угроз», — цитирует Гонтаря Dagbladet.

Последний раз Валерий Гонтарь выступал на российских стартах в сезоне-2019/2020. В составе сборной России лыжник выступал только на Всемирных Универсиадах. На этапы Кубка мира ему отобраться не удалось.

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Источник: Dagbladet

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