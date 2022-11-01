Лыжник Гонтарь назвал ложью и провокацией информацию о получении гражданства Украины

Двукратный чемпион Универсиады-2017 по лыжным гонкам Валерий Гонтарь опроверг информацию о получении украинского гражданства. Ранее спортсмен покинул Россию, объяснив своё решение политическими взглядами.



«Я уехал из России прошлой зимой. Больше я не являюсь гражданином России, но неправда, что я получил украинское гражданство. Это ложь и провокация. Российские СМИ пытаются создать определённый образ, выставить меня предателем.



Из-за этого я получаю многочисленные угрозы от россиян. Какие именно? Мне пишут, что убьют меня, если найдут. Требуют, чтобы я встал на колени и просил прощения. Я получаю очень много угроз», — цитирует Гонтаря Dagbladet.

Последний раз Валерий Гонтарь выступал на российских стартах в сезоне-2019/2020. В составе сборной России лыжник выступал только на Всемирных Универсиадах. На этапы Кубка мира ему отобраться не удалось.