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«Для меня нет разницы». Армянский лыжник высказался об исключении россиян из Кубка мира

«Для меня нет разницы». Армянский лыжник высказался об исключении россиян из Кубка мира
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Лыжник сборной Армении Микаел Микаелян, который в настоящий момент тренируется с национальной командой Норвегии, прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранить российских лыжников от Кубка мира.

«Наверное, если ты постоянно финишируешь в топ-30, подняться разом на шесть мест – это здорово, спорить нечего. А если выступаешь как я, то шесть мест в одну или в другую сторону никакой роли не сыграют.

Конечно, лучше, чтобы россияне бегали на всех международных стартах, но в целом для меня разницы нет», — рассказал Микаел Микаелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Микаелом Микаеляном читайте на «Чемпионате» здесь:

«Резких слов о русских я не слышал». Что норвежцы реально думают об отстранении России? «Резких слов о русских я не слышал». Что норвежцы реально думают об отстранении России?
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