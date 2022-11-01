«Никаких проявлений кризиса». Лыжник ответил на вопрос об экономических проблемах в Швеции
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Лыжник сборной Армении Микаел Микаелян, который в настоящий момент тренируется с национальной командой Норвегии, рассказал, есть ли в Швеции экономические проблемы на фоне кризиса.
«В Швеции нормально всё. Снега в Идре достаточно – отличный круг в 5 км, трасса освещается в тёмное время, никаких нареканий нет – условия отличные. Цены в магазинах самые обычные. Во всяком случае, если повышение цен и было, то совершенно незначительное.
Мне есть с чем сравнивать, ведь я каждый год в это время провожу сборы в Европе. Внешне никаких проявлений какого-то кризиса», — сказал Микаелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью с Микаелом Микаеляном читайте на «Чемпионате»:
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