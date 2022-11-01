Лыжник Микаелян рассказал об отношении норвежцев к СВО на Украине и отстранению России

Лыжник сборной Армении Микаел Микаелян, который в настоящий момент тренируется с национальной командой Норвегии, рассказал, как норвежцы относятся к специальной военной операции России на Украине и к тому, что российских лыжников отстранили от Кубка мира.

«Чуть позже, когда уже неделя тренировок прошла, я сам спросил у норвежцев, как они ко всей этой ситуации относятся. Задал прямой вопрос Хаварду Мусебю (победитель и призёр молодёжных чемпионатов мира, один из сильнейших лыжников чемпионата Норвегии – 2022. — Прим. «Чемпионата»), с которым мы чаще всего тренируемся. Он старался в ответах был нейтральным. «Военный конфликт – всегда плохо, такого быть не должно», – вот так он выразил своё отношение. А потом добавил: «Если честно, меня немного волнует то, что русских не будет. Ведь не будет тех, кто постоянно наступал нам на пятки, это плохо для развития, конкуренция сильно ослабнет».

Тогда я спросил: «Давай предположим, что завтра конфликт прекратится, а послезавтра русские вернутся на Кубок мира. Как ты будешь к ним относиться? Спортсмены ведь в любом случае не причастны к тому, что происходит, они никак не могут повлиять на ситуацию». Хавард подумал и честно сказал: «Я не знаю. Ведь нас это не касается. Мы тоже ничего поменять не можем. Какая будет ситуация на конкретный день, такую и будем принимать», — сказал Микаелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Микаелом Микаеляном читайте на «Чемпионате»: